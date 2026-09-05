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Нижегородская правда

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Нижегородский мэр Юрий Шалабаев похвастался собранными в лесу грибами

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев похвастался собранными в лесу грибами

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о последнем в этом сезоне походе за грибами. По его словам, во время тихой охоты в лесу ему удалось собрать белые грибы, подосиновики и лисички — именно они чаще всего встречались ему в этом году.

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