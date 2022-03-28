«Милан» и Ботман согласовали 5-летний контракт на 3 млн евро в год. «Лилль» требует за защитника 40 млн

Центральный защитник «Лилля» Свен Ботман по окончании сезона может перейти в «Милан». «Россонери» согласовали с 22-летним нидерландцем контракт до 2027 года с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.