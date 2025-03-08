В раннем доступе Steam вышла комедийная песочница про секретного агента в школе магии, которая выглядит как те самые игры по «Гарри Поттеру»

Пока Warner Bros. Games готовит сиквел Hogwarts Legacy, нишу вдохновлённых «Гарри Поттером» фэнтезийных экшенов в Steam рискует занять новичок в лице Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate.
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