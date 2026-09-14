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Царьград

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"Будем бомбить Россию, а она будет молчать": Польша - о быстрой победе над русскими

"Будем бомбить Россию, а она будет молчать": Польша - о быстрой победе над русскими

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава в случае нападения России одержала бы быструю победу, а польская авиация имеет значительное преимущество над русской - не выдерживает критики.

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