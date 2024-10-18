Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования проводить ротацию его бригады

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Стуков рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) командование ни разу не провело ротацию стоявшей в Угледаре 72-й бригады, в которой он служил, сообщает РИА Новости.