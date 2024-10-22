Военный заявил о причастности наемников ВСУ к пыткам жителей Курской области

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Боец одного из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ), выполняющего задачи на курском направлении, с позывным Артист, заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) встречаются немцы, поляки, грузины и канадцы.