Боец одного из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ), выполняющего задачи на курском направлении, с позывным Артист, заявил, что среди наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) встречаются немцы, поляки, грузины и канадцы.
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