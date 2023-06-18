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Koenigsegg против Tesla Plaid против Hayabusa: ГОНКА

Koenigsegg против Tesla Plaid против Hayabusa: ГОНКА

#carwow #koenigsegg #suzuki #tesla Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Наконец-то… нам удалось заполучить Koenigsegg для драг-заезда carwow!! Мэт за рулём Koenigsegg Agera RST, и он будет состязаться с Tesla Model S PLAID и Suzuki Hayabusa с установленным на мотор компрессором! Давайте сравним этих зверюг, начнём, разумеется, с Koenigsegg: он оснащён невероятным 5-литровым V8 с двойным турбонаддувом с невероятной отдачей 1360 л.

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