С владельца ТРЦ «Зеленопарк» взыскали 18 млрд рублей в пользу Сбербанка

РИАМО - 27 ноя. Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Сбербанка, в результате которого более 18,4 млрд рублей должны быть взысканы с филиала кипрской компании «Лидком Инвестментс Лимитед», основного владельца ТРЦ «Зеленопарк» в Зеленограде, пишет РИА Новости.