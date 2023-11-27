С владельца ТРЦ «Зеленопарк» взыскали 18 млрд рублей в пользу Сбербанка

РИАМО - 27 ноя. Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Сбербанка, в результате которого более 18,4 млрд рублей должны быть взысканы с филиала кипрской компании «Лидком Инвестментс Лимитед», основного владельца ТРЦ «Зеленопарк» в Зеленограде, пишет РИА Новости.
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