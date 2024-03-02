Экс-советник генсека НАТО Куят: РФ применяет передовую тактику против ВСУ

Бывший советник генсека НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят считает, что российская сторона успешно применяет передовую тактику на поле боя и наносит максимальный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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