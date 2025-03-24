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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    и папа дома его не видит... совсем не жалеет старика  тот столько денежек вгрохал, а чем сынок ответил? )Германия, Испания...
  • КУАТ
    Да, были очень близки. Извини, не сразу понял.Кондратюк выиграл...
  • КУАТ
    Привёл команду к 13 месту в регулярке. Достижение.Германия, Испания...

Германия, Испания, Франция и Португалия в 1/2 Лиги наций, 929-й гол Роналду, Пиастри победил в Китае, «Юве» уволил Мотту, Ардашев выиграл масс-старт классикой, СКА закончил регулярку на 13-м месте и другие новости

Германия, Испания, Франция и Португалия в 1/2 Лиги наций, 929-й гол Роналду, Пиастри победил в Китае, «Юве» уволил Мотту, Ардашев выиграл масс-старт классикой, СКА закончил регулярку на 13-м месте и другие новости

1. В 1/4 финала Лига наций Германия сыграла 3:3 с Италией в ответном матче, Испания по пенальти прошла Нидерланды, Франция – Хорватию, Португалия забила 5 голов Дании.

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Комментарии
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КУАТ
Привёл команду к 13 месту в регулярке. Достижение.
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9 час.
Лена Мисько
и папа дома его не видит... совсем не жалеет старика  тот столько денежек вгрохал, а чем сынок ответил? )
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6 час.
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