Германия, Испания, Франция и Португалия в 1/2 Лиги наций, 929-й гол Роналду, Пиастри победил в Китае, «Юве» уволил Мотту, Ардашев выиграл масс-старт классикой, СКА закончил регулярку на 13-м месте и другие новости

1. В 1/4 финала Лига наций Германия сыграла 3:3 с Италией в ответном матче, Испания по пенальти прошла Нидерланды, Франция – Хорватию, Португалия забила 5 голов Дании.
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