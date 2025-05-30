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Следственный комитет РФ подвел итоги ведомственной Кадетской спартакиады

В Казани, в зале Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, состоялась торжественная церемония награждения победителей Кадетской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

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