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Набиуллина мимоходом проговорилась, но Делягин заметил: "Напоминает преступление"

Набиуллина мимоходом проговорилась, но Делягин заметил: "Напоминает преступление"

Эльвира Набиуллина мимоходом проговорилась, но Михаил Делягин заметил: "Напоминает преступление". Он поделился ощущением, что управление нашей экономикой, скорее, осуществляется в интересах врагов России, нежели в интересах самой нашей страны.

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