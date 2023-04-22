Набиуллина мимоходом проговорилась, но Делягин заметил: "Напоминает преступление"

Эльвира Набиуллина мимоходом проговорилась, но Михаил Делягин заметил: "Напоминает преступление". Он поделился ощущением, что управление нашей экономикой, скорее, осуществляется в интересах врагов России, нежели в интересах самой нашей страны.
Эльвира Набиуллина мимоходом проговорилась, но Михаил Делягин заметил: "Напоминает преступление". Он поделился ощущением, что управление нашей экономикой, скорее, осуществляется в интересах врагов России, нежели в интересах самой нашей страны.
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