📹❗️Объективный контроль нанесения высокоточного удара оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 по скрытому пункту дислокации самоходной ПУ M270 РСЗО MLRS близ н.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Объективный контроль нанесения высокоточного удара оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 по скрытому пункту дислокации самоходной ПУ M270 РСЗО MLRS близ н.