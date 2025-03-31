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Живая Кубань

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На ЖД станции в Новопокровском районе Кубани 17-летнего парня убило током

На ЖД станции в Новопокровском районе Кубани 17-летнего парня убило током

На ЖД станции в Новопокровском районе Кубани 17-летнего парня убило токомНа станции Ея,  в Новопокровском районе Краснодарского края, 17-летний местный житель  забрался на цистерну грузового поезда и получил смертельный удар током от контактной сети.

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