На ЖД станции в Новопокровском районе Кубани 17-летнего парня убило током

На ЖД станции в Новопокровском районе Кубани 17-летнего парня убило токомНа станции Ея, в Новопокровском районе Краснодарского края, 17-летний местный житель забрался на цистерну грузового поезда и получил смертельный удар током от контактной сети.
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