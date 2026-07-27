Путин обвинил Запад в ставке на террористические методы

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы заявил, что Запад не может добиться успехов на поле боя, поэтому делает ставку на террористические методы.
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