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Аргументы и Факты

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Путин обвинил Запад в ставке на террористические методы

Путин обвинил Запад в ставке на террористические методы

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы заявил, что Запад не может добиться успехов на поле боя, поэтому делает ставку на террористические методы.

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