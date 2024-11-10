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Даниил Самсонов: «У меня есть проблемы в плане выступления на соревнованиях, чуть начинаю нервничать. Недоволен, что прыжки получились такие грязные»

Накануне фигурист стал четвертым в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. – Как оценишь свой прокат? – Рад, что мне удалось собраться и не упасть, не сделать бабочку ни с одного элемента, потому что у меня есть некоторые проблемы в плане выступления на соревнованиях.

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