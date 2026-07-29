Марка BAW открыла продажи дизельной версии внедорожника 212 T01

В России стартовали продажи дизельной версии рамного внедорожника 212 T01. Стоимость единственной комплектации под названием Adventurer Diesel RUS составляет 4 650 000 рублей, сообщил дистрибьютор марки — компания «Кайхэ автомобильная группа».
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