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Авто - Мото - Новости

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Марка BAW открыла продажи дизельной версии внедорожника 212 T01

Марка BAW открыла продажи дизельной версии внедорожника 212 T01

В России стартовали продажи дизельной версии рамного внедорожника 212 T01. Стоимость единственной комплектации под названием Adventurer Diesel RUS составляет 4 650 000 рублей, сообщил дистрибьютор марки — компания «Кайхэ автомобильная группа».

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