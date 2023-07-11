Военное обозрение

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Кулеба: Украину не устраивают предложенные гарантии безопасности вместо приглашения в НАТО

Кулеба: Украину не устраивают предложенные гарантии безопасности вместо приглашения в НАТО

Украина не получит членства в НАТО, на данный момент даже о приглашении в альянс речи не идет. Вместо этого будут предложены гарантии безопасности и совет НАТО-Украина.

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Александр Александров
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Александр Александров
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