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Небензя: нужно ждать большое количество некрологов западных наемников на Украине

Небензя: нужно ждать большое количество некрологов западных наемников на Украине

После проведенной российской армией серии ударов по украинским военным объектам следует ожидать большого количества некрологов западных наемников, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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