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Сушинский о будущем Дацюка: «Непонятно, готов ли он к роли тренера, но как функционера, может, мы его и увидим» 

«Его решили ввести в Зал хоккейной славы, и это точно стопроцентное попадание. Только великих игроков туда вводят, и Павел это заслужил.

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