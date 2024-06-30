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Британский политик Фарадж назвал Путина опасно умным человеком

Британский политик Фарадж назвал Путина опасно умным человеком

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что утверждения его противников о якобы симпатиях к Владимиру Путину являются "мистификацией", в то же время назвав президента РФ "очень опасным и опасно умным человеком".

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