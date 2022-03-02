Урна и скамейки от уссурийской колонии участвуют в выставке во Владивостоке

Урна и скамейки от уссурийской колонии участвуют в выставке во Владивостоке

Во Владивостоке открылась выставка, созданная в целях формирования единого подхода к архитектурно-художественному оформлению городского пространства столицы Дальнего Востока.

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