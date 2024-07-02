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«Снимаем восемь фильмов»: Майя Хоук рассказала о хронометраже финального сезона «Очень странных дел»

«Снимаем восемь фильмов»: Майя Хоук рассказала о хронометраже финального сезона «Очень странных дел»

Масштаб заключительной главы будет грандиозным. «Очень странные дела», 2016 — настоящее время кадр из сериалаАктриса Майя Хоук, играющая Робин Бакли в сериале «Очень странные дела», рассказала о работе над финальным пятым сезоном проекта.

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