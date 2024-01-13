В МЧС рассказали, как правильно кататься с ледяной горки

Одним из главных народных развлечений в зимний период по сей день остается катание с горок. Будь то санки, «ватрушка», ледянка или кусок картона, безопасность должна быть на первом месте, напоминают в МЧС.
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