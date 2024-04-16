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Позитив для оптимистов

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NYT: В Литве обнаружена секретная база ЦРУ, на которой пытали политических заключённых

NYT: В Литве обнаружена секретная база ЦРУ, на которой пытали политических заключённых

Знаете, если честно, сам факт того, что подобная статья опубликована в известном американском издании, слегка настораживает.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
амерзы там с 1989
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3 час.

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