NYT: В Литве обнаружена секретная база ЦРУ, на которой пытали политических заключённых

Знаете, если честно, сам факт того, что подобная статья опубликована в известном американском издании, слегка настораживает.
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