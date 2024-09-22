Ханчжоу (ATP). 1/2 финала. Чилич поборется с Накашимой, Чжан – с Бу

Hangzhou Open Ханчжоу, Китай 17 – 24 сентября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 000 630 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала Марин Чилич (Хорватия) Брэндон Накашима (США) Дата проведения 23 сентября, 12.
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