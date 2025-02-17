Большинство украинских беженцев не вернутся домой: причины и последствия Ирина ВальковаПо данным президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, около 70% украинцев, покинувших страну после начала конфликта, не планируют возвращаться домой.
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