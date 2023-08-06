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Как работает окно Овертона?

Как работает окно Овертона?

﻿﻿Сегодня, наверное, все слышали об окне Овертона. Некоторые утверждают, что с ее помощью обществу можно привить все: от того, что пицца с ананасами — это вкусно, до того, что каннибализм или песни Инстасамки — это нормально и даже необходимо.

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