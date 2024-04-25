5 млн пищевых яиц из Азербайджана поставлены в Россию с 15 по 21 апреля

На протяжении недели с 15 по 21 апреля 2024 года, через пограничный пункт “Яраг-Казмаляр”, расположенный на территории Дагестана, в Россию было импортировано почти 5 миллионов пищевых яиц из Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии