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Приставы забрали детей у родителей-должников

Приставы забрали детей у родителей-должников

В Екатеринбурге двоих детей – брата и сестру – забрали у родителей и поместили в детдом. 16-летняя девочка и 15-летний мальчик до совершеннолетия будут находиться под опекой государства, поскольку их кровные родители перестали за ними следить.

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