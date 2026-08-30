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Север Пресс

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В ЯНАО определились лидеры на дистанциях 10 и 21,1 км «Полярного круга»

В ЯНАО определились лидеры на дистанциях 10 и 21,1 км «Полярного круга»

В полумарафоне «Полярный круг» назвали лучших спортсменов среди мужчин и и женщин на дистанциях в 10 и 21,1 километра.

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