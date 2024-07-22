С россиян будут взыскивать долги за ЖКХ без решения суда

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий взимать долги за ЖКХ без суда при помощи исполнительной надписи (специальная отметка нотариуса на договоре, дающая кредитору право принудительно взыскать деньги с должника).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии