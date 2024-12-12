Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Семенова
    На первый взгляд - идиотка, на самом деле - провокация и диверсия!Учительница инозе...
  • Юрий
    С Затулиным, кишлачниками , и  мигрантами все понятно - дольше терпеть нельзя и опасно. Но я хочу сказать о нашей шко...«Я не комплексую!...
  • Михаил Е
    Они и исполняют. Паспорта, вон, раздают.Кадыров хотел отч...

"Треш": Мизулина об избиении в школе. Напавшие не раскаиваются - готовятся к эфиру на ТВ и хвастаются

"Треш": Мизулина об избиении в школе. Напавшие не раскаиваются - готовятся к эфиру на ТВ и хвастаются

Царьград Фото: Freepik.com Екатерина Мизулина намерена добиваться расследования инцидента в подмосковной школе №2, где семь девочек побили сверстницу в туалете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Karmadon
В СССРе такого не было.
Ответить
4 час.
БВ
Борис Выдрин
Потому что министерства образования и культуры возглавляли опытные ответственные кадровые работники, а сегодня - не специалисты Брауны, Пильдесы и т.п.
Ответить
3 час.
леонид рыбаков
КАК ТОЛЬКО ВСЕ ПРОЗАПАДНОЕ ПРОПАДЕТ МОЖЕТ И ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ . Начиная с вывесок и с таких слов как велком  треш -кеш -окей  Особенно любят наши политики . технократы  программисты (Винчестер у них   диск а не ружье ) показав какие они грамотные ( помню как все возбудились от слова Горбачева дуализм --по энциклопедиям искать  бросились )  С  ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ ЛОМКА НАРОДА  --УКРАИНА ВАМ КАК МЕТОДИЧКА  ПО  УНИЧТОЖЕНИЮ РЕЛИГИИ И ЯЗЫКА.  Свои слова в водить надо и запретить в сми и тв  все слова иностранные .Даже такие как схема --есть чертеж производное от понятного черта .НО во власти торгаши и родины у них нет -буржуй он и в африке буржуй атем более если в рот смотрит англосаксам и пляшет пол их законы --обыкновенные карточные карточные   шулера .Придумывают законы и меняют как хотят и когда хотят исключительно под себя
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх