"Треш": Мизулина об избиении в школе. Напавшие не раскаиваются - готовятся к эфиру на ТВ и хвастаются

леонид рыбаков

КАК ТОЛЬКО ВСЕ ПРОЗАПАДНОЕ ПРОПАДЕТ МОЖЕТ И ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ . Начиная с вывесок и с таких слов как велком треш -кеш -окей Особенно любят наши политики . технократы программисты (Винчестер у них диск а не ружье ) показав какие они грамотные ( помню как все возбудились от слова Горбачева дуализм --по энциклопедиям искать бросились ) С ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ ЛОМКА НАРОДА --УКРАИНА ВАМ КАК МЕТОДИЧКА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РЕЛИГИИ И ЯЗЫКА. Свои слова в водить надо и запретить в сми и тв все слова иностранные .Даже такие как схема --есть чертеж производное от понятного черта .НО во власти торгаши и родины у них нет -буржуй он и в африке буржуй атем более если в рот смотрит англосаксам и пляшет пол их законы --обыкновенные карточные карточные шулера .Придумывают законы и меняют как хотят и когда хотят исключительно под себя