В Твери сотрудники полиции провели онлайн-встречу с представителями педагогических коллективов и родительских комитетов

На базе Тверского политехнического колледжа в преддверии праздничных выходных и летних каникул заместитель начальника УМВД России по городу Твери подполковник полиции Сергей Венков и инспектор ОУУПиПДН майор полиции Елена Новожилова провели онлайн-собрание для педагогов и представителей родительских комитетов образовательных учреждений.