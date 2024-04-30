В Твери сотрудники полиции провели онлайн-встречу с представителями педагогических коллективов и родительских комитетов

На базе Тверского политехнического колледжа в преддверии праздничных выходных и летних каникул заместитель начальника УМВД России по городу Твери подполковник полиции Сергей Венков и инспектор ОУУПиПДН майор полиции Елена Новожилова провели онлайн-собрание для педагогов и представителей родительских комитетов образовательных учреждений.
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