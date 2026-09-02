На Смоленщине выявили нарушение в составе в твороге «Ермолино»

В других регионах, где также есть магазины сети из соседнего для смолян региона, обнаружили продукты с фекальным загрязнением В Красноярском крае и Смоленской области в твороге 5% производства АО «Ермолино Молоко» зафиксировали превышение допустимого количества дрожжей - в 7,2 и 6 раз соответственно.