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Смоленск 2.0

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На Смоленщине выявили нарушение в составе в твороге «Ермолино»

На Смоленщине выявили нарушение в составе в твороге «Ермолино»

В других регионах, где также есть магазины сети из соседнего для смолян региона, обнаружили продукты с фекальным загрязнением В Красноярском крае и Смоленской области в твороге 5% производства АО «Ермолино Молоко» зафиксировали превышение допустимого количества дрожжей - в 7,2 и 6 раз соответственно.

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