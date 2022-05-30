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Гитлер против Сталина: кто был лучшим полководцем?

Гитлер против Сталина: кто был лучшим полководцем?

www.techinsider.   Гитлер против Сталина: кто был лучшим полководцем? В советском фильме «Сталинградская битва», снятом сразу после ВОВ, идея проведения переломной для всей войны операции «Уран» исходит лично от Верховного Главнокомандующего И.

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