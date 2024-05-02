«Я вас не приглашала». История о том, как невестка показала родителям мужа, что ее квартира — не бесплатный отель

— Рим, чем ты недовольна? — муж начинал злиться. — Купили квартиру. Какую ты хотела. А ты грустная.— Даня, а давай твоим родителям деньги отдадим? Прям со следующей зарплаты?Муж закатил глаза:— Перестань! Сколько можно об этом думать? Тебе же ясно сказали: эти деньги нам дали без возврата! К тому же у нас ипотека.