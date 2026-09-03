🥇Спортсмены из Симферополя заняли призовые места на чемпионате мира по смешанным единоборствам в Абу-Даби Российская команда завершила турнир с 14 золотыми медалями и заняла первое место в общекомандном зачёте.
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