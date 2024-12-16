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Бакальчук снимет фильм про Wildberries

Бакальчук снимет фильм про Wildberries

В России начнется создание биографической драмы, посвященной истории компании Wildberries. Идея фильма принадлежит Владиславу Бакальчуку, одному из соучредителей маркетплейса, который также выступит в роли продюсера.

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