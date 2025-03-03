Жительница Южноуральска едва не погибла во время масленичных гуляний

Угощение могло стоить жительнице Челябинской области жизни. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 марта, в городском парке отдыха Южноуральска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии