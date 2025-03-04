Сергей Бурунов устроит звёздный эксперимент на СТС

В каждом выпуске пять героев ждёт полное погружение в загадочный мир таинственного дома. Они не знают правил, кого встретят внутри, а главное — что их ждёт целых два дня неизвестности в кромешной темноте.
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