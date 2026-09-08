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RT Russia

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Каллас назвала усиление давления на Россию «самым быстрым» путём решить конфликт

Каллас назвала усиление давления на Россию «самым быстрым» путём решить конфликт

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины является «самым быстрым способом» решения украинского конфликта.

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