Наталья Бестемьянова: «Мы можем рассчитывать на высокое место на Олимпиаде. В каких-то видах можно быть уверенным, что мы выиграем, а в каких-то надо бороться за призы»

Ранее в Омске завершился чемпионат России. Владислав Дикиджи и Аделия Петросян победили в одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – в парах, Александра Степанова и Иван Букин – в танцах на льду.
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