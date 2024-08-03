У семьи полковника Симоненко на Кубани нашли 250 млн рублей, 50 квартир и офисов

Силовики в ходе обысков и проверок нашли у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи нашли имущество, приобретённое незаконным путём.
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