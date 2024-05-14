Форварда «Колорадо» Ничушкина отстранили на шесть месяцев от участия в плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) выступили 13 мая с совместным заявлением об отстранении российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от участия в матчах плей-офф лиги как минимум на полгода.
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