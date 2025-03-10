Майя Санду: «Франция поддерживает нас на пути к ЕС и в защите мира»

Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась сегодня в Париже со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить вопросы мира и безопасности в Молдове и Европе, европейской интеграции нашей страны, а также двусторонние проекты, которые приносят непосредственную пользу гражданам.