Мнение: Не исключено, что президентские выборы пройдут одновременно с парламентскими

Не исключено, что президентские выборы пройдут одновременно с парламентскими в 2025 году. Избирательный кодекс этого не запрещает, утверждает генеральный секретарь Центризбиркома Александр Берлинский, но должны быть определенные юридические причины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии