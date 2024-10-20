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Михаил Ефремов вряд ли встретит Новый год на свободе - к актеру есть вопросы

Михаил Ефремов вряд ли встретит Новый год на свободе - к актеру есть вопросы

Актер Михаил Ефремов встретит 2025 год в исправительной колонии. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает Telegram-канал Mash.

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