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Царьград

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Гордон назвал игру с московским клубом одной из лучших в сезоне

Гордон назвал игру с московским клубом одной из лучших в сезоне

Главный тренер челябинского «Трактора» подвел итоги встречи с московским клубом, отметив, что по ряду игровых компонентов его подопечные провели один из лучших матчей в нынешнем сезоне.

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