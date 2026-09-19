Гордон назвал игру с московским клубом одной из лучших в сезоне

Главный тренер челябинского «Трактора» подвел итоги встречи с московским клубом, отметив, что по ряду игровых компонентов его подопечные провели один из лучших матчей в нынешнем сезоне.
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