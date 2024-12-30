Медведев подвел итоги 2024 года. И заявил, что его нереальные прогнозы сбылись. Все! Партия пацанов и Партия чушпанов созданы.
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Медведев подвел итоги 2024 года. И заявил, что его нереальные прогнозы сбылись. Все! Партия пацанов и Партия чушпанов созданы.